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ЦБ Китая повысил курс юаня к доллару до максимума с августа 2022 года

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Depositphotos

Народный банк Китая (Центробанк) повысил в понедельник, 9 января, курс жэньминьби (официальное название юаня) на 647 пунктов, до 6,8265 юаня за доллар, сообщается на сайте регулятора.

Это максимальное значение с 22 августа 2022 года.

Ранее ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Газете.Ru», что инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, обладают определенными рисками.

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