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Заммэра Ефимов заявил, что Зеленоград займется производством домов на колесах

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Автодом и Дом на колесах/YouTube

В Зеленограде появится производство автономных внедорожных кемперов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова опубликованы на портале мэра Москвы.

«Город без торгов передаст инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью 1,1 гектара для строительства завода по производству кемперов. Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей», — отметил Ефимов.

По его словам, при реализации проекта будет создано около 50 новых рабочих мест. Инвестором станет компания «Сэндтреккер». Сейчас она занимается производством домов различных модификаций.

Масштабные инвестиционные проекты – определенная форма взаимодействия властей столицы и бизнеса, целью которой является рост вложений в экономику города и увеличение числа рабочих мест.

В середине декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата, писал, что объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в ноябре 2022 году упал до 1,76 млн кв. м. При этом в феврале 2022 года этот показатель был на уровне 7 млн «квадратов».

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