Украине предсказали снижение на треть урожая зерновых в 2023 году

Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен заявил, что в 2023 году урожай зерновых на Украине может сократиться на 34%, передает РИА Новости.

Он отметил, что из-за боевых действий на Украине сокращены посевные площади, часть земель не смогли подготовить под посев, также в стране наблюдается нехватка минеральных удобрений.

Сластен указал, что под урожай 2023 года удастся закупить максимум до 40% удобрений, что существенно скажется на урожайности. Он подчеркнул, что 2023 год будет более сложным. По валовому урожаю ожидается сбор около 30-35 млн тонн зерна, масличных культур — около 18-20 млн тонн. Глава организации подчеркнул, что ожидаемого урожая зерновых хватит для обеспечения внутреннего рынка, однако экспорт может сократиться в 3-4 раза.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что бойцы ВСУ «поджигают поля с зерновыми культурами вертолетами и артиллерией» в целях провокаций против российских военных.