SRG: Сочи стал единственным крупным городом, в котором цены на «вторичное» жилье упали в 2022 году

По итогам 2022 года в России оказался всего один город, цены на вторичном рынке недвижимости которого не увеличились, а, напротив, снизились. Таким крупным населенным пунктом стал Сочи, где годовая коррекция «вторичного» жилья составила минус 0,89%, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные консалтинговой компании SRG.

«По итогам года вторичное жилье подорожало практически на всех крупных рынках, исключением стал только Сочи, где годовая коррекция составила минус 0,89%», — говорится в материале.

Лидерами по темпам роста цен на вторичном рынке недвижимости среди российских городов стали Кемерово, Саратов и Челябинск. Стоимость квадратного метра жилья там увеличилась за год на 31,13%; 28,43% и 22,35% — до 85 тыс. рублей, 71,4 тыс. руб. и 68,6 тыс. руб. Минимальный рост аналитики зафиксировали в Москве, где цены на объекты «вторички» с января по декабрь выросли на 0,64%, до 280,8 тыс. руб. за «квадрат», отмечается в статье.

2 января директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках возросла на 14,6% за 2022 год. За это же время стоимость «квадрата» на вторичном рынке поднялась на 10%.