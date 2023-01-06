Министр энергетики Турции заявил о готовности газовой торговой площадки для рынка Европы

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности газовой торговой площадки для рынка Европы, сообщает телеканал Haberturk.

«Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова. Последние четыре года мы в Турции управляем торговой газовой платформой для национального рынка», — рассказал Донмез.

Он добавил, что Россия, Азербайджан и Иран имеют возможность стать игроками на этой площадке, предназначенной для рынка Европы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Темой, в том числе, стал турецкий газовый хаб.