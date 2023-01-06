France 3: жители Франции столкнулись с резким скачком цен на воду

Во Франции местные жители столкнулись с резким скачком цен на воду из-за увеличения стоимости энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал France 3.

«Все дело в системах водоочистки, потребляющих много дорогого электричества, и повышении цен на сырье вроде хлора и активированного угля», — пояснили журналисты.

По словам генерального директора Центра информации о воде Мариллис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла €4,3 — один евро в день на семью.

«Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от 5 до 60 процентов», — заявила она.

Накануне глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году, до конфликта на Украине.

В конце декабря телеканал France 3 также сообщал, что Франции грозит череда банкротств ряда компаний в 2023 году из-за рекордного роста цен на энергоносители.

Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз находится под угрозой резкого роста инфляции в 2023 году на фоне стремительного роста цен в прибалтийских странах в 2022-м.