Мировые цены на продовольствие снизились почти на 2% в декабре 2022 года к ноябрю

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили о снижении мировых цен на продукты питания в декабре на 1,9% относительно ноября и на 1% по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-релиз этой структуры.

«Индекс мировых цен на продовольствие в декабре 2022 года снизился девятый месяц подряд, уменьшившись на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В декабре 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 132,4 пункта, что на 1% ниже его значения годом ранее», — сказано в сообщении.

Индекс стоимости растительного масла снизился относительно ноября в декабре на 6,7%, сахара — на 2,4%, зерновых — 1,9%, молочной продукции — 1,2%.

За весь 2022 год индекс составил 143,7 пункта. Это на 14,3% выше среднего значения за 2021 год.

На этой неделе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции Запада против России привели к росту цен на энергию и продовольствие.

Во второй половине декабря глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев предупредил, что в 2023 году миру грозит глобальная продовольственная катастрофа.