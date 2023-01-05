Bloomberg: ЕС может спастись от энергокризиса благодаря аномально теплой зиме

В Европе ожидается самый теплый январь за последние годы, что смягчит энергетический кризис, разразившийся в ЕС несколько месяцев назад. Об этом сообщает Bloomberg.

В американской компании Maxar Technologies, которая специализируется на предоставлении спутниковых услуг, ожидают, что по всему региону до конца января сохранятся умеренные температуры. Это должно произойти из-за того, что сильный атмосферный фронт блокирует поступление холодного полярного воздуха.

Метеоролог компании Мэтью Дросс подчеркнул, что первая половина января может стать одной из самых теплых за последние десятилетия.

По прогнозам Maxar и Weather Company, в Германии и Франции ожидаются колебания температуры на 2-5°С выше нормы вплоть до 17 января. Из-за этого спрос на отопление на территории Европы может оказаться ниже среднего за десять лет.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве ФРГ отметили, что возникновение дефицита газа в Германии в этом зимнем сезоне становится все более маловероятным, но настоятельная рекомендация к экономному потреблению топлива по-прежнему сохраняется.