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Цена на нефть марки Brent вырастала до $87 за баррель впервые с 5 декабря

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Ana Maria Otero/AP

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на лондонской бирже ICE кратковременно поднялась до $87 за баррель впервые с 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По информации биржи на 11:00 мск, стоимость Brent росла на 1,27%, до $87 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года рос на 0,9%, до $80,98 за баррель.

29 декабря биржевые цены на нефть марки Brent в ходе торгов опускались до $81,86 за баррель. Это следовало из данных лондонской биржи ICE. С начала торгов стоимость нефти сорта Brent упала на 2%.

27 декабря цена барреля Brent выросла на фоне новостей об ответных мерах России на потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года в ходе торгов выросла до $86 за баррель — впервые с 5 декабря.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявлял, что при сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться.

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