Энергетик Белогорьев усомнился в готовности ЕС ввести эмбарго на нефтепродукты из РФ

Россия, несмотря на санкции, является основным поставщиком нефтепродуктов в Европу, поэтому готовность Евросоюза (ЕС) ввести ограничения на поставку российских нефтепродуктов остается под большим вопросом. Об этом РИА Новости заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«Это открытый вопрос, потому что Россия остается крупнейшим поставщиком в Европу. По дизельному топливу мы поставляем примерно 600 тысяч баррелей в сутки, а все остальные крупные поставщики — где-то по 200 тысяч», — отметил Белогорьев.

По его словам, США не будут наращивать поставки нефтепродуктов в Европу. Возможности Индии и Саудовской Аравии, скорее всего, не настолько велики. С другими поставщиками также есть определенные сложности.

Он добавил, что пока преждевременно оценивать последствия от введения потолка цен на нефтепродукты с 5 февраля. Кроме того, неизвестно какой будет этот потолок. А для стран G7 сохранение поставок дизельного топлива не так принципиально, так как это более узкий рынок.

30 декабря американское министерство финансов опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ограничений цен к экспортируемым из России нефтепродуктам. Отмечается, что для Минфина США глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России является условием освобождения от ценовых ограничений.