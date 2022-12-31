FT: мировые фондовые биржи потеряли в 2022 году до $30 трлн

Мировые фондовые биржи и рынки облигаций совокупно потеряли в 2022 году до $30 трлн, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, это самый сильный удар по мировой экономике с кризиса 2008 года. Значительно просели фондовые биржи в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне: индекс S&P 500 потерял почти 20%, а индекс биржи Nasdaq упал на 33%. В Китае — Шанхае и Шэньчжэне — значительно просел индекс CSI 300: на 22% в юанях и на 28% в долларах.

Кроме того, индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World за 2022 год потерял 20% своей стоимости.

Ранее профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил заявил, что, по его мнению, кризис на Украине ослабил позиции американского доллара и повлиял на роли государств на мировой арене.

Он напомнил, что в июне на саммите БРИКС стороны обсуждали разработку новой резервной валюты.