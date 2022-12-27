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Reuters: власти Японии попросили сохранить страхование судов с СПГ в водах РФ

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Global Look Press

Японские власти попросили страховые компании продолжить страхование судов со сжиженным природным газом (СПГ) в российских водах от ущерба от военных действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в кабинете министров.

По информации агентства, Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии обратились с соответствующей просьбой в японскую Ассоциацию общего страхования.

Уточняется, что таким образом власти Японии хотят обеспечить транспортировку СПГ в рамках проекта «Сахалин-2».

Ранее газета Nikkei сообщала, что с 1 января японские фирмы прекратят страховать суда в водах России от военного ущерба. Это решение может негативно повлиять на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

Японское правительство хочет с начала нового года, после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными фирмами.

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