Роскачество предложило разрешить добавление диоксида серы при производстве органических вин

Роскачество предложило разрешить добавлять диоксид серы при производстве органических вин, что в настоящее время запрещено по условиям Государственного стандарта (ГОСТ). Соответствующее изменение планируется внести в ГОСТ для органической продукции для стабилизации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление организации.

Диоксид серы (SO2 или е220) является пищевой добавкой. Данное химическое соединение выполняет функцию консерванта, защищающего вина от окисления. В обычном вине допускается содержание диоксида серы в диапазоне 200–300 мг на литр, однако в органическом может быть ориентировочно в два раза меньше. При этом добавлять это химсоединение при производстве органических вин в настоящее время разрешено в ряде зарубежных стран, пояснили в Роскачестве.

«В Евросоюзе и Новой Зеландии в красных органических винах допускается содержание 100 мг диоксида серы на 1 л, в белых — 150 мг на 1 л, в Австралии — 100 мг на 1 л. Для обеих категорий для российских вин норма содержания диоксида серы еще будет обсуждаться с отраслью с учетом международного опыта», — указали в организации.

24 декабря в Роскачестве рассказали, что холод позволяет замаскировать некачественное вино. По словам руководителя экспертной группы «Винного гида России» Артура Саркисяна, низкие температурные условия помогают скрыть аромат, благодаря чему во вкусе чувствуется только легкая кислинка.