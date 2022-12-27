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WSJ: Пентагон и Минюст США «продавливают» продажу американского бизнеса TikTok

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Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Представители администрации президента США Джо Байдена добиваются принудительной продажи американского бизнеса соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, данную инициативу поддерживают Пентагон и Минюст США, а администрация Байдена «продавливает» ее, ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния.

По словам собеседников газеты, с данным предложением выступили участники межправительственного комитета по иностранным инвестициям, которые в течение двух лет ведут переговоры с руководством TikTok о возможности разделить данные и бизнес компании. При этом отмечают, что Минфин США выступает против этой инициативы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что силовые ведомства Соединенных Штатов не желают заключать соглашение с компанией ByteDance, предусматривающее дополнительные меры безопасности данных пользователей на территории США. В ведомствах выразили беспокойство по поводу возможной уязвимости данных в случае заключения сделки.

Газета The New York Times также писала, что ByteDance после проведенного внутреннего расследования признала, что ее сотрудники незаконно получили данные некоторых пользователей соцсети в США, в том числе двух журналистов.

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