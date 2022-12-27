NHK: Япония подпишет 10-летний контракт на поставку 2 млн тонн СПГ в год из Омана

Японские торговые компании Mitsui и Itochu, а также энергетическая компания JERA намерены подписать 10-летний контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год из Омана. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Ожидается, сделка будет заключена в присутствии министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры, который сейчас находится в Омане с визитом.

По информации NHK, поставки должны начаться после 2025 года.

В начале декабря агентство Bloomberg сообщало, что правительство Японии планирует создать стратегический резерв сжиженного природного газа на фоне усиливающейся конкуренции за поставки топлива на мировом рынке.

Предполагается, что при чрезвычайных ситуациях японское министерство экономики и торговли обяжет трейдеров СПГ, которые получают поставки по срочным контрактам, продавать их внутри страны национальным фирмам для пополнения стратегического запаса. При обычных условиях торговцы перенаправляют партии в друге страны.