Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NHK: Япония подпишет 10-летний контракт на поставку 2 млн тонн СПГ в год из Омана

close
100%
Depositphotos

Японские торговые компании Mitsui и Itochu, а также энергетическая компания JERA намерены подписать 10-летний контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год из Омана. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Ожидается, сделка будет заключена в присутствии министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры, который сейчас находится в Омане с визитом.

По информации NHK, поставки должны начаться после 2025 года.

В начале декабря агентство Bloomberg сообщало, что правительство Японии планирует создать стратегический резерв сжиженного природного газа на фоне усиливающейся конкуренции за поставки топлива на мировом рынке.

Предполагается, что при чрезвычайных ситуациях японское министерство экономики и торговли обяжет трейдеров СПГ, которые получают поставки по срочным контрактам, продавать их внутри страны национальным фирмам для пополнения стратегического запаса. При обычных условиях торговцы перенаправляют партии в друге страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть