В Египте иностранцы с января смогут покупать билеты на поезд лишь за доллары или евро

Министр транспорта Египта Камиль аль-Вазир заявил, что иностранцы с января 2023 года смогут покупать билеты на поезда в стране только за доллары или евро. Об этом он сообщил телеканалу MBC, передает РИА Новости.

«Начиная с января будут действовать новые директивы — билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро», — сказал министр.

Аль-Вазир пояснил, что иностранцы часто обращаются к менялам на «черном рынке» при обмене в условиях, когда Египет страдает от нехватки иностранной валюты. Вырученные деньги минтранс Египта планирует направить на оплату новых поездов, которые закупаются за границей.

Ранее ТАСС со ссылкой на председателя египетского ЦБ Хасана Абдаллу сообщил, что центральный банк Египта разрабатывает индекс египетского фунта. Это делается для того, чтобы отказаться от привязки национальной валюты к доллару.

Индикатор египетского фунта может основываться на корзине из нескольких валют, а также золота и других ценных металлов.

С марта 2022 года ЦБ Египта повысил процентную ставку на 100 базисных пунктов, египетский фунт потерял более 27% по отношению к доллару. Абдалла указал, что египетский фунт укрепился по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире.