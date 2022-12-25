Бывшая глава Alameda Эллисон призналась, что обманывала инвесторов насчет криптобиржи FTX

Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон призналась, что обманывала инвесторов насчет суммы, которую фирма занимала у рухнувшей криптобиржи FTX, причем делала это в сговоре с соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, сообщает Bloomberg.

«С 2019 по 2022 год мне было известно, что Alameda получила доступ к кредитной линии на FTX.com, криптовалютной бирже, которой управляет Бэнкман-Фрид. С практической точки зрения, эта договоренность позволила Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости внесения залога, без отрицательного баланса и без требования маржи в протоколах ликвидации FTX.com», — заявила Эллисон в федеральном суде в Нью-Йорке.

Она признала, что осуществляла обман в сговоре с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Предполагается, что данные показания Эллисон, как один из ключевых участников дела, дала в рамках сделки со следствием.

Ранее стало известно, что основатель и экс-гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США.

13 декабря стало известно, что бывший глава FTX задержан на Багамских островах по запросу Соединенных Штатов. Мужчина был задержан на Багамах на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка.

Позднее газета Financial Times писала, что инвесторы вывели почти $1,5 млрд из крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу возможного проведения расследования в отношении компании из-за коллапса другой криптобиржи — FTX.