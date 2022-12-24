«Ъ»: рост стоимости новогодних туров на 30-40% снизил спрос на такие поездки

Рост стоимости новогодних туров на 30-40% снизил спрос на такие поездки, сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

В Travelata.ru подсчитали, что средний чек, при бронировании организованных туров на новогодние праздники вырос на 32,4% — в денежном выражении, до 147,3 тыс. руб.

«Чек сильно вырос, поэтому часть россиян решили отпраздновать Новый год дома», — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Его коллега, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, заявил, что завышенные ожидания туроператоров также стали причиной роста цен на новогодние туры.

Туроператоры назвали Египет, Таиланд и Турцию как наиболее популярные направления. Также вырос процент внутренних направлений — 19% против 11% в прошлом году.

Ранее около шести тысяч российских туристов вывезли из Египта.