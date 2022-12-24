Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: рост стоимости новогодних туров на 30-40% снизил спрос на такие поездки

close
100%
Depositphotos

Рост стоимости новогодних туров на 30-40% снизил спрос на такие поездки, сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

В Travelata.ru подсчитали, что средний чек, при бронировании организованных туров на новогодние праздники вырос на 32,4% — в денежном выражении, до 147,3 тыс. руб.

«Чек сильно вырос, поэтому часть россиян решили отпраздновать Новый год дома», — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Его коллега, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, заявил, что завышенные ожидания туроператоров также стали причиной роста цен на новогодние туры.

Туроператоры назвали Египет, Таиланд и Турцию как наиболее популярные направления. Также вырос процент внутренних направлений — 19% против 11% в прошлом году.

Ранее около шести тысяч российских туристов вывезли из Египта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть