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Новак: РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Новак: Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие потолок цен

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов тем странам, которые будут требовать соблюдения введенного Западом потолка цен.

По словам Новака, такие меры могут способствовать сокращению добычи нефти на 500–700 баррелей в сутки в начале 2023 года, или 5–7%.

«В рамках этого указа (указ в ответ на введенный Западом потолок цен. — «Газета.Ru») запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом, поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи», — пояснил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин обещал принять указ об ответных мерах на потолок цен на нефть 26–27 декабря. По его словам, Россия не получает ущерба в результате ограничения стоимости нефти, продавая топливо «примерно по этим ценам».

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