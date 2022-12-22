Минфин Украины сообщил об отказе от упрощенной системы налогообложения с 1 июля 2023 года

Минфин Украины опубликовал меморандум с Международным валютным фондом, в котором сообщается об отказе страны от упрощенной системы налогообложения с 1 июля 2023 года.

Согласно меморандуму, в Раду будет внесен законопроект «об отмене специальных положений, разрешающих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере двух процентов и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков».

Также в документе сказано, что планируется внести в парламент законопроект о возвращении налоговых проверок предпринимателей и программы внедрения расчетно-кассовых аппаратов.

Отмечается, что такие меры необходимы в связи со сложной экономической ситуацией и значительным дефицитом бюджета.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года госдолг Украины увеличился на 45% и в настоящее время приближается к отметке 80% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) страны.