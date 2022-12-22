В Кремле заявили, что Россия анализирует ответные меры на потолок цен на газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры со стороны РФ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть пока не готовы до конца, а ситуация по лимиту на российский газ еще анализируется. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

«Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим», — сказал Песков.

19 декабря Совет ЕС сообщал, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180. В документе сказано, что механизм «коррекции» цен на газ может быть задействован с 15 февраля, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что власти России ответят на введение предельных цен на импортируемый в Европу газ после изучения юридических документов. В настоящее время соответствующей документации пока нет.

20 декабря руководитель Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов говорил, что России нужно проанализировать принятое Европой решение по потолку на газ, ответ может быть аналогичным, как и в случае с потолком цен на нефть.