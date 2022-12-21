В Минфине США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Адевале Адейемо заявил, что США планируют обсудить дополнительное снижение ценового потолка на российскую нефть с партнерами и союзниками. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, доходы Российской Федерации от продажи нефти стали уменьшаться, но темпы добычи топлива остались прежними. Адейемо допустил, что страны, поддержавшие инициативу по введению потолка, будут обсуждать ужесточение мер. Он добавил, что США продолжат оказывать экономическое давление на Россию.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что экспорт нефти из России на фоне эмбарго Евросоюза и потолка цен на нефть снизился за 20 дней декабря на 11%.

Как отмечается в публикации, на данный момент эффект от введенного потолка цен на нефть, который был установлен на уровне $60 за баррель, не столь заметен, так как в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.