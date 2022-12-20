Министерство экономики Германии заявило, что страна не будет закупать российскую нефть в 2023 году

Германия не будет закупать нефть из России в следующем году, несмотря на заявление генерального директора «Транснефти» Николая Токарева о получении компанией запроса от ФРГ на поставки топлива в первом квартале 2023-го. Заявление главы российской фирмы является ложным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы германского ведомства.

20 декабря Токарев заявил, что компания «Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и ФРГ. При этом Германия якобы намеревалась приобрести топливо в первом квартале 2023-го.

«Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в городах Лойн и Шведт больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году», — заявили в Минэкономики ФРГ.

У нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK Raffinerie GmbH в Шведте уже «зарезервированы мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе», заключили в ведомстве. Теперь потоки по крупнейшему в Европе нефтепроводу «Дружба» будут поступать из Казахстана, хотя, по данным Bloomberg, соответствующее соглашение к настоящему моменту еще не заключено.

14 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что допускает возможность переговоров компании его страны с германскими партнерами о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте. Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ ранее информировало, что переговоры о перекачке топлива также ведутся с Польшей.