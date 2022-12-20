МВФ одобрил мониторинговую программу для Украины без выделения новых траншей

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил мониторинговую программу украинской экономики. Новая стратегия не предусматривает выделение новых траншей, но должна помочь привлечению денежных средств из внешних источников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на содержание программы МВФ.

Мониторинговая программа экономики Украины получила название Program Monitoring with Board involvement. В ней примут участие в том числе представители Совета директоров МВФ. Основной акцент сделают на усиление мобилизации доходов и оживление внутреннего долгового рынка, подготовку стратегии финансового сектора, а также повышение прозрачности и управления.

«Программа не предусматривает выделение новых траншей, но должна поспособствовать привлечению средств из внешних источников. Она рассчитана на четыре месяца и призвана помочь Украине стимулировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков», — говорится в материале.

25 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2023 году потребуется в худшем случае $5 млрд ежемесячной финансовой поддержки. При самом оптимистичном сценарии экономике страны понадобится $3 млрд в месяц.