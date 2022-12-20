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Курс доллара на Московской бирже вырос до 68 рублей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Курс доллара к рублю в ходе открытия торгов 20 декабря повысился на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро вырос на 16 копеек, до 72,3 рубля, а курс юаня к рублю вырос на 3,2 копейки, до 9,689 рубля.

19 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 68 рублей впервые с 11 мая.

Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК заявил, что курс российского рубля испытает ослабление «в разумных пределах», если мировая экономика избежит рецессии. При отсутствии глобального кризиса, по оценке Задорнова, курс отечественной валюты упадет примерно до 75 руб. за доллар и евро. Это связано с положительным сальдо торгового баланса.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также говорил «Газете.Ru» о том, что декабрь исторически был зачастую одним из худших для рубля месяцев.

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