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Депутат Аксаков: Госдума может принять закон об исламском банкинге в январе—феврале 2023 года

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Depositphotos

Закон об исламском банкинге может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях в начале 2023 года — в январе--феврале. Слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова приводит ТАСС.

Под исламским банкингом подразумевают банковскую деятельность, принципы которой соответствуют нормам шариата. В частности, шариат запрещает получение установленного процента или вознаграждения за предоставление займа, а также вкладывать инвестиции предприятия, которые предоставляют товары или услуги (например, свинину или алкоголь), противоречащие исламским принципам.

«Мы внесли законопроект об исламских финансах, завтра--послезавтра будет первое чтение. Будем активно работать с тем, чтобы в январе, в худшем случае, в феврале, принять его во втором, третьем чтениях», — заявил Аксаков.

Однако по его словам, депутатам еще предстоит согласовать некоторые нюансы по реализации исламского банкинга в России. Один из основных моментов — особенности налогообложения доходов, получаемых «в случае их использования». В качестве субъектов для реализации эксперимента определили республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Чеченскую Республику.

1 декабря Сбербанк открыл в Казани первый офис исламского финансирования. Отделение стало первым в России, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. Исламский офис в Казани будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов.

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