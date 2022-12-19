Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египет обнаружил крупное месторождение газа в Средиземном море

close
100%
avia.pro

Египет обнаружил крупное газовое месторождение на блоке Nargis в восточном Средиземноморье, сообщает Reuters.

В правительстве страны уточнили, что оценка запасов месторождения все еще продолжается. Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.

Предварительно, объем новой скважины составляет 70 млрд кубических метров природного газа.

Как пишет агентство, месторождение может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после объявления в 2015 году об открытии компанией Eni гигантского газового месторождения Зор.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении властей сформировать на территории страны международный газовый хаб, участники которого будут определять цены на ресурс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть