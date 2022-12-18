Более 170 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 170 рейсов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» задержаны или отменены из-за непогоды 18 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внуково» задержан 61 рейс и 13 отменены, в «Домодедово» задержаны 48 рейсов и отменены 2, а в «Шереметьево» задержан 41 рейс и отменены 10 .

По информации сайта аэропорта «Жуковский», там задерживаются четыре рейса.

По состоянию на 17:00 по московскому времени в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» были отменены около 90 рейсов и еще 16 оказались задержаны.

Как передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, высота снежных сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекордного показателя 1941 года. По его словам, из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.