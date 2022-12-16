Евросоюз запретил покупать или расширять доли в российских энергетических компаниях

Евросоюз ввел запрет на приобретение или расширение имеющихся долей в российских компаниях, которые работают в сфере энергетики в РФ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Из документа следует, что запрет накладывается на приобретение или расширение любого существующего участия в любом юридическом лице, организации или учреждении, которое зарегистрировано или создано в соответствии с российским законодательством или любой другой третьей страны и осуществляющих деятельность в энергетическом секторе в России.

В пятницу, 16 декабря, вступил в силу девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против России. Отмечалось, что новые ограничения были введены в ответ на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.