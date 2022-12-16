Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Центробанк оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое решение регулятор принял на заседании совета директоров 16 декабря.

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12,0% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — следует из пресс-релиза ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков, отметил регулятор. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное, говорится в релизе.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев назвал решение регулятора ожидаемым.

«Мы прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне – 7,5% годовых. Пятничное решение Банка России, вероятно, никак не изменит рынок ипотеки в наступающем году. Так как ставка была сохранена на прежнем уровне. Ипотечный рынок сейчас более чувствителен к вопросу льготной ипотеки, модификацию которой обсуждает правительство», — отметил Короев.

По его словам, ставки по вкладам уже подросли, несмотря на то, что ЦБ пока только остановил цикл снижения ставок. Существенного роста lдепозитных ставок при прочих равных Короев не ожидает.

«Ставки по потребительским кредитам регулируются не только общим уровнем процентных ставок, но и нормативами ЦБ, который ведет работу на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов. Здесь снижения ставок пока ждать не приходится», — уточнил Короев.

В прошлом году ЦБ сначала с марта последовательно повышал ключевую ставку. Максимальный уровень ставки был зафиксирован на уровне 20% годовых. С апреля ЦБ снижает ключевую ставку. С того момента уменьшение составило 12,5 п.п. до 7,5% годовых.