Шольц: ЕС принял решение о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) принял решение о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Его слова на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе передает ТАСС.

«Теперь мы, наконец, реализуем близкий моему сердцу проект в Европе — глобальное минимальное налогообложение крупных компаний», — заявил Шольц, отметив, что это является важным шагом для глобальной налоговой справедливости.

Канцлер ФРГ также напомнил, что выступал за это соглашение еще будучи министром финансов и вел переговоры в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Данная мера обязует международные компании с объемом продаж не менее €750 млн в год платить не менее 15% налога.

Ранее Олаф Шольц заявил, что страны ЕС достигнут финального решения о лимите цен на газ в понедельник, 19 декабря. По словам канцлера, механизм, который планируется принять в отношении «потолка цен» на российский газ должен стать справедливым для всех стран Европейского союза.