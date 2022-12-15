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Депутаты и бизнесмены попросили помощника Путина добиться снижения ключевой ставки Центробанка

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Более десяти бизнес-ассоциаций написали обращение к помощнику президента России Максиму Орешкину с целью повлиять на руководство регулятора для перехода к более резкому снижению уровня ключевой ставки до 4%. Нынешний показатель в 7,5% «крайне негативно» сказывается на развитии всей экономики, сообщает Telegram-канал РВПН со ссылкой на документ.

Обращение передано через первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Нилова. Последнее в этом году заседание Центробанка, на котором будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки, пройдет 16 декабря.

«Депутаты Госдумы, эксперты и более десяти бизнес-ассоциаций просят власти снизить ключевую ставку. В обращении к помощнику Президента Максиму Орешкину указывается, что текущий уровень ключевой ставки является «запретительным для развития отечественного реального сектора и прежде всего промышленного комплекса», — говорится в материале.

По словам одного из инициаторов обращения Нилова, валютному регулятору следует стимулировать снижение кредитных ставок в стране для поддержания внутреннего спроса. Это будет способствовать экономическому росту.

«Мы должны не удушать через высокие кредитные ставки, а с помощью их снижения поддерживать внутренний спрос, который потащит за собой промышленное производство и всю отечественную экономику», — заключил Нилов.

12 декабря кандидат экономических наук Александр Разуваев предрек понижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в следующем году. При этом он спрогнозировал, что на заседании регулятора 16 декабря руководство ЦБ оставит текущий уровень в 7,5% без изменений.

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