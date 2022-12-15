Почти половина россиян признались в получении финансовой помощи от родственников

Почти половина россиян (46%) признались в том, что получают финансовую помощь от семьи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос, который провели Всероссийский центр исследования общественного мнения и ВТБ.

29% опрошенных респондентов из числа тех, кто получает финансовую помощь от родственников, заявили, что им помогают родители. От детей получают финансовую поддержку 9%, при этом среди респондентов в возрасте от 55 до 65 лет эта доля возрастает до 24%. От родных братьев и сестер получают средства 7% участников опроса.

В публикации отметили, что чем ниже возраст респондента, тем чаще ему помогают. Например, 52% молодежи получают деньги от родителей, а 18% — от бабушек и дедушек. Кроме того, почти все (94%) россияне считают, что помогать взрослым членам семьи — это нормально.

Из опроса также следует, что 80% респондентов окажут финансовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств.

В начале ноября финансовый аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что для сохранения капитала россиянам лучше всего вкладываться в слитки золота, а для заработка подойдет покупка драгметаллов на Мосбирже.