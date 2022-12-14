Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в III квартале до уровня 3,7%

Росстат улучшил оценку снижения ВВП России в III квартале 2022 года до уровня 3,7% в годовом выражении, передает ТАСС.

Объем российского ВВП за январь — сентябрь 2022 года составил 106,121 трлн рублей, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов (Минфин) разработало поправки в Налоговый кодекс, которые должны позволить компаниям, попавшим под действие международных антироссийских санкций, не учитывать в налоговой базе в 2022 году доходы от продажи акций (долей) в уставном капитале других организаций.

При этом инициативу Минфина уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Это произошло 5 декабря.

Эта мера должна помочь снизить налоговую нагрузку на российские компании, против которых западные страны ввели ограничительные санкции. До недавнего времени такие фирмы были вынуждены продавать акции дочерних предприятий, чтобы защитить их от действия «правила 50%».