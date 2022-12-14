Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в III квартале до уровня 3,7%

close
100%
Depositphotos

Росстат улучшил оценку снижения ВВП России в III квартале 2022 года до уровня 3,7% в годовом выражении, передает ТАСС.

Объем российского ВВП за январь — сентябрь 2022 года составил 106,121 трлн рублей, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов (Минфин) разработало поправки в Налоговый кодекс, которые должны позволить компаниям, попавшим под действие международных антироссийских санкций, не учитывать в налоговой базе в 2022 году доходы от продажи акций (долей) в уставном капитале других организаций.

При этом инициативу Минфина уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Это произошло 5 декабря.

Эта мера должна помочь снизить налоговую нагрузку на российские компании, против которых западные страны ввели ограничительные санкции. До недавнего времени такие фирмы были вынуждены продавать акции дочерних предприятий, чтобы защитить их от действия «правила 50%».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть