Белоруссия стала самым крупным должником России в 2021 году

Крупнейшими должниками России по итогам 2021 года стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Об этом написало агентство РИА Новости, которое проанализировало данные Всемирного банка.

Всего Минск задолжал Москве $8,5 млрд. За 2021 год размер долга вырос на 1,9%. На втором месте Дакка с задолженностью в $4,4 млрд (за 2021 год показатель вырос почти на треть). Нью-Дели должен $3,3 млрд (+11,7%).

Сильнее всего в 2021 году нарастил задолженность перед Москвой Узбекистан — обязательства Ташкента подскочили на 77%, до $254,7 млн.

Также из данных Всемирного банка следует, что в прошлом году Россия впервые с 1992 года предоставила деньги в кредит Ирану. Исламская республика по итогам 2021 года должна $6 млн.

Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией есть у 38 стран на общую сумму в $26,54 млрд — за 2021 год долг вырос на 7,4%.

На прошлой неделе министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что республика собирается в 2022 году рефинансировать часть своего долга перед Россией.