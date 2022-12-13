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В России установили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, по которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2023 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на пленарное заседание палаты.

Депутаты установили такой период на базе статистических данных о продолжительности жизни россиян: мужчин в возрасте 60 лет, женщин — 55 лет в соответствии с Методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительных пенсий.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что трудящимся пенсионерам, которым и так не индексируют пенсии, надо снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов.

До этого ВЦИОМ сообщил, что почти 60% работающих россиян (57%) хотели бы получать дополнительный доход к пенсии. Отмечается, что мужчины чаще женщин отмечали необходимость в еще одном источнике финансирования.

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