Премьер Италии Мелони сочла «неудовлетворительным» предложение ЕК по механизму цен на газ

В Италии считают неудовлетворительным механизм корректировки цен на газ, предложенный Еврокомиссией, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Об этом сообщает РИА Новости.

Мелони считает, что предложенный механизм исказит единый европейский рынок и «скомпрометирует всю Европу».

«Сегодня проходит заседание Совета министров энергетики, где Италия в течение нескольких месяцев в первом ряду выступает за эффективные решения, такие как динамический потолок цен. Мы на этот день считаем, что предложение Комиссии является неудовлетворительным, поскольку не может быть реализовано в данных условиях», — сказала она, выступая перед депутатами итальянского парламента.

Нельзя допустить ситуацию, когда страны с большими фискальными возможностями ушли вперед от тех, у кого таких возможностей нет, добавила премьер.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт•ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран Евросоюза, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.