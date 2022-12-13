Эстония запретила госкомпании Operail перевозить российские и белорусские грузы

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут подписала распоряжение о запрете для государственной железнодорожной логистической компании Operail на перевозки российских и белорусских грузов, сообщил телеканал ERR.

Operail должна прекратить перевозку товаров, происходящих из России и Белорусии с 1 января 2023 года.

В документе также сказано, что руководству перевозчика поручено «оценить этичность коммерческих отношений компании» с Россией и Белоруссией и «отказаться от таких деловых отношений», непосредственно обслуживающих торговлю с этими двумя странами, заменив их новыми направлениями бизнеса.

На прошлой неделе телеканал Yle со ссылкой на статистику финской таможни сообщил, что импорт российского никеля в Финляндию вырос в 2022 году на 60% по сравнению с прошлым годом. Тогда же стало известно, что перевозкой российского никеля в Финляндии, который не включен в список подсанкционных товаров, готовится заняться Operail.

По данным телеканала, в последнее время финансовое положение эстонского перевозчика значительно ухудшилось. Убыток Operail с января по сентябрь 2022 года составил €3,5 млн.

В первой половине июля глава Operail Рауль Тоомсалу сообщил, что компания хочет заменить российские товары, которые она больше не может перевозить из-за санкций, на грузы из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.