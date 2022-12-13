Володин заявил, что Госдума примет закон о финансировании школ в РФ на следующей неделе

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что Госдума примет закон о финансировании школ на следующей неделе.

«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы», — пишет Володин.

Он пояснил, что нынешняя ситуация с финансированием российских школ, из которых 56% являются сельскими, не позволяет решить вопрос с обеспечением школ кадрами, ремонтом и работой групп продленного дня.

Ранее Государственная дума запретила иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это позволит предотвратить торговлю детьми.