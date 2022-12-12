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В Британии готовят экстренные меры из-за резкого похолодания

FT: в Британии готовят к экстренному запуску две резервные угольные электростанции

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Global Look Press

Британская электроэнергетическая и газовая компания National Grid готовится запустить две резервные угольные электростанции из-за резкого похолодания и существенного роста спроса на электроэнергию. Об этом пишет газета Financial Times.

В компании уточнили, что речь идет о двух энергоблоках, находящихся в графстве Северный Йоркшир. До этого работу указанных блоков приостановили в связи с планами закрытия. Теперь они должны обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии «в случае необходимости». Резервные угольные блоки работают по так называемым зимним контрактам на случай непредвиденных обстоятельств, но сетевой оператор может попросить их подключиться к сети, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии в холодный период.

В статье отмечается, что ветряные генераторы Британии из-за холодной погоды сократили выработку ветровой энергии, в результате чего энергосистема стала сильно зависеть от газовой электроэнергии и импортного сырья.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Надим Захави заявил, что предстоящей зимой жители Великобритании могут столкнуться с возможным отключением электричества в связи со сложившимся кризисом. Кроме того, сообщалось, что власти Великобритании могут пойти на систематические отключения электричества грядущей зимой, чтобы сэкономить энергию.

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