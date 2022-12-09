В Банке России выступили за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Российский Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль подсела на программу, «как на иглу». Об этом заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов, написал ТАСС.

«Банк России за сворачивание постепенное. <...> Она (льготная ипотека) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически «разъехались» на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела, как на иглу, на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать», — сказал Булатов.

По мнению замдиректора департамента банковского регулирования Центробанка, прекращение действия программы именно в ближайшее время может нанести удар по строительной отрасли.

На прошлой неделе директор по вопросам вторичного рынка агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома выразил мнение, согласно которому цены на первичном и вторичном рынках жилья снизятся после отмены льготной ипотеки на новостройки.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых.