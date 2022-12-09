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В Банке России выступили за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российский Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль подсела на программу, «как на иглу». Об этом заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов, написал ТАСС.

«Банк России за сворачивание постепенное. <...> Она (льготная ипотека) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически «разъехались» на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела, как на иглу, на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать», — сказал Булатов.

По мнению замдиректора департамента банковского регулирования Центробанка, прекращение действия программы именно в ближайшее время может нанести удар по строительной отрасли.

На прошлой неделе директор по вопросам вторичного рынка агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома выразил мнение, согласно которому цены на первичном и вторичном рынках жилья снизятся после отмены льготной ипотеки на новостройки.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых.

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