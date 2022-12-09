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Эксперт предложил не добавлять жвачку и карамель в сладкий подарок детям на Новый год

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Специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова прокомментировала традиционный новогодний детский сладкий подарок, предложив родителям отказаться от жвачки и карамели в наборе, сообщает РИА Новости.

«Детям не рекомендуется употреблять карамель, в том числе леденцовую, жевательную резинку, конфеты с консервантами — бензойной, сорбиновой кислотами и их солями, с этиловым спиртом, кофе натуральным, с заменителями сахара, с наличием искусственных ароматизаторов, кулинарных, гидрогенизированных масел и жиров, а также ядрами абрикосовой косточки, арахисом», — рассказала Павлова.

Она также призвала внимательно читать маркировку и вообще собирать его самостоятельно — в качестве альтернативы жвачки или карамели можно добавить в набор фруктово-ягодными батончиками и пастилой, а также зефиром, мармеладом и сухофруктами.

Ранее опрос показал, что 40% россиян считают Новый год главным праздником в году.

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