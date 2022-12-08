Чистая прибыль Сбербанка в ноябре выросла на 22,7%, до 124,7 млрд рублей

Российский финансовый конгломерат Сбербанк в ноябре 2022 года нарастил чистую прибыль на 22,7% в годовом выражении, до 124,7 млрд руб. (в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета). Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кредитной организации.

«Банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 млрд руб. чистой прибыли (+22,7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд руб. (снижение на 84,8% в годовом выражении)», — указано в Сбербанке.

Отмечается, что чистый процентный доход кредитной организации вырос в ноябре на 12,8%, до 159,1 млрд руб., а за период с января по ноябрь превысил уровень такого же периода 2021 года на 3,7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Ранее 8 декабря пресс-служба Сбербанка сообщила, что в ноябре 2022 года кредитная организация увеличила объем кредитов юрлицам без учета валютной переоценки по РСБУ на 1,1%, физлицам — на 1,8%.

На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк открыл в Екатеринбурге свой первый технологический хаб для ИТ-специалистов.