Глава «Укрэнерго» предложил странам Запада субсидировать импорт электроэнергии на Украину

Исполнительный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предложил западным странам субсидировать поставки электроэнергии на Украину. Об этом он сообщил на круглом столе по проблемам украинской экономики, передает ТАСС.

По его словам, из-за разницы между европейской и украинской ценой на электричество нужно создать специальный механизм для финансирования этого импорта.

Кудрицкий отметил, что Украина может облегчить дефицит электроэнергии, возникший в результате разрушения инфраструктуры, за счет импорта электроэнергии из Европы, так как страна подключена к энергетической системе ЕС.

Ранее Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о сохраняющемся дефиците электроэнергии на Украине.

В «Укрэнерго» добавили, что в настоящее время ремонтные бригады проводят работы в Киевской и Одесской областях, где налаживают электроснабжение по резервной схеме.