Frank RG: объемы выдачи ипотеки в России снизились на 6,8% по итогам ноября

По итогам последнего месяца осени объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 6,8% в годовом выражении — до $480,7 млрд. В то же время данный показатель увеличился на 6,4% в сравнении с октябрьским уровнем, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные агентства Frank RG.

«Объем выдачи ипотечных кредитов составил 480,7 млрд рублей. Это выше показателей октября 2022 на 6,4%, но ниже ноября 2021 года на 6,8%», — говорится в материале.

При этом средний размер выданного ипотечного кредита в ноябре оказался выше октябрьского уровня. Рост данного показателя в сравнении со вторым месяцем осени составил 4,3% — до 3,4 млн рублей. В то же время декабрь может стать рекордным месяцем по размеру выданных ипотечных кредитов, а общий объем жилищного кредитования — достичь отметки 4,7 трлн рублей, уточняется в статье.

7 декабря аналитики финансового маркетплейса «Сравни» представили статистические данные, согласно которым ипотека в России подорожала в ноябре вопреки политике ЦБ по сдерживанию ключевой ставки. По итогам ноября у некоторых банков ставки увеличились за последний месяц осени на 0,5 процентных пункта, что может негативно сказаться на финансовых возможностях заемщиков по выплате жилищных кредитов.