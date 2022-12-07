Reuters: суд в США признал компанию Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал во вторник американскую компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США Дональду Трампу, виновной по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщает Reuters.

Компании, управляющей отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру, грозят штрафы. Точная сумма будет определена судьей штата Нью-Йорка позднее.

Trump Organization не признает себя виновной.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что «Министерство «юстиции» государства является коррумпированным.

Трамп сомневается, что специальному прокурору Джеку Смиту будет позволено заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года. Бизнесмен уверен, что штурм произошел из-за «коррумпированных выборов 2020 года».

Смита назначили на должность специального прокурора в связи с двумя уголовными расследованиями в отношении Трампа 18 ноября. Ранее он работал в Международном уголовном суде в Гааге, после занимал кресло прокурора в Специальном суде по Косово.