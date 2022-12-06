Решетников заявил о «сильной» обеспокоенности правительства из-за кадрового дефицита на рынке труда

Возникший на рынке труда России кадровый дефицит ограничивает развитие экономики и «сильно волнует» правительство. Слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова приводит «Интерфакс».

«Нас очень сильно волнует, конечно, рынок труда, потому что по факту он дефицитный на сегодняшний момент, и это является ограничителем (для темпов роста российской экономики. — «Газета.Ru»)», — заявил Решетников.

В то же время образовавшийся на рынке труда дефицит кадров в различных отраслях не приведет к сильному падению объема ВПП по итогам текущего года. Решетников подтвердил, что спад к концу декабря должен составить 2,9%.

«Но вопрос даже не в перебирании этих цифр, надо проактивно двигаться, надо реализовывать те задачи, которые обсудили у президента по инвестиционной политике», — заключил Решетников.

28 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group сообщила, что большинство участников рынка столкнулись с нарастающим дефицитом квалифицированных специалистов. При этом 90% респондентов ожидают в ближайшие полгода только ухудшения ситуации.