Белый дом считает, что у РФ есть стимул продолжить экспорт при потолке цен на нефть в $60

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что, с точки зрения американской администрации, Россия будет иметь стимул для продолжения поставок энергоносителей при установлении потолка цен на нефть в $60 за баррель, так как отказ от экспорта вызовет для нее затруднения.

«Мы считаем, что ограничение (цены) на таком уровне дает России дальнейший четкий стимул продолжать экспорт. Если она не будет это делать, это будет означать серьезные последствия для нее», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, США не были удивлены реакцией российской стороны на введение ограничения цен на нефть и их целью всегда было обеспечение поступления нефти из РФ на мировые рынки со скидкой.

Как подчеркнула Жан-Пьер, в США рассчитывают, что доходы от продажи энергоносителей у России сократятся и это помешает стране финансировать спецоперацию.

Ранее сообщалось, что решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать.