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В США заявили, что потолок цен на российскую нефть поможет ограничить доходы Москвы

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Global Look Press

Соединенные Штаты Америки считают, что потолок цен на российскую нефть поможет ограничить доходы Москвы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге, написало агентство ТАСС.

Кроме того, Кирби заявил об уверенности Вашингтона в том, что мера в отношении российской нефти не окажет долгосрочного воздействия на мировые цены на сырье.

«Мы не считаем, что это окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе», — сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что механизм предполагает возможность корректировки максимальной цены по мере необходимости.

На прошлой неделе страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря максимальной цены на поставляемую по морю российскую нефть в $60 за баррель.

Ранее 5 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке ответного решения по введению потолка цен на российскую нефть.

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