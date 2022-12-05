В США заявили, что потолок цен на российскую нефть поможет ограничить доходы Москвы

Соединенные Штаты Америки считают, что потолок цен на российскую нефть поможет ограничить доходы Москвы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге, написало агентство ТАСС.

Кроме того, Кирби заявил об уверенности Вашингтона в том, что мера в отношении российской нефти не окажет долгосрочного воздействия на мировые цены на сырье.

«Мы не считаем, что это окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе», — сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что механизм предполагает возможность корректировки максимальной цены по мере необходимости.

На прошлой неделе страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря максимальной цены на поставляемую по морю российскую нефть в $60 за баррель.

Ранее 5 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке ответного решения по введению потолка цен на российскую нефть.