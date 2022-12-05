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Global Times: потолок цен на нефть из РФ сильнее всего ударит по странам ЕС

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Sergei Karpukhin/Reuters

Потолок цен на российскую нефть может сильнее всего ударить по странам Евросоюза. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению авторов статьи, Европе следует готовиться к более высоким ценам на энергоносители.

Директор центра исследования экономических вопросов энергетики при Сямэньском университете (Восточный Китай) Линь Баоцян считает, что Москва едва ли согласится поставлять нефть по заниженным ценам. При этом Евросоюз будет вынужден наращивать импорт нефти из США.

«В ближайшем будущем Европу почти неизбежно ожидает резкий рост цен на данный энергоноситель (нефть. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Линь Баоцян.

По мнению эксперта, это повлечет за собой усиление уже существующих трудностей и рост цен, который и так находится в ЕС на рекордном за 10 лет уровне.

5 декабря эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу.

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